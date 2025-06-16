民眾黨爆“監委”王榮璋佔肥缺　半年業績掛蛋

民眾黨赴台“監察院”召開“肥貓“監委”年領逾250萬 業績竟掛蛋”記者會。（照片：民眾黨提供） 中評社台北6月16日電／近期爆發的台“監察委員”濫用公務車爭議，讓“監察院”存廢又引發討論。民眾黨16日到“監察院”前召開記者會，揭露年薪超過250萬的“監委”王榮璋，今年至今調查報告業績竟然掛蛋，“真是非常可笑又無恥。”



台灣民眾黨痛批，年薪超過新台幣250萬的“監察委員”肥缺，成了執政黨酬庸的工具。民眾黨“立法院”黨團上周所提的“修憲”連署已經跨越門檻，並正式送案。



王榮璋與田秋堇都擔任過民進黨“立委”。



民眾黨新聞部主任吳怡萱、“立委”黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸、黃國昌板橋區主任林子宇、黃國昌中和永和區主任陳怡君、黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢16日上午赴“監察院”外召開“肥貓“監委”年領逾250萬 業績竟掛蛋”記者會。



年薪超過250萬的“監委”，平常上班到底在做什麼？從“監察院”公開的網站上查閱這半年來的調查報告中顯示，竟然有“監委”這半年來業績掛蛋！林子宇揭露，被爆料搭公務車去剪頭髮的“監委”王榮璋，一件調查報告都沒有！而被發現搭公務車去看牙的“監委”蘇麗瓊，這半年來也僅5件，26名“監委”中排名倒數第五，“真是非常可笑又無恥。”



林子宇痛批，“監委”們到底有沒有在上班？還是上班都在摸魚？作為年輕人，我們繳的納稅錢不是欠你們的，我們是希望你們好好為做事，“監察院”不應該成為賴清德酬庸的地方，人民的納稅錢也不應該這樣子被糟蹋，奉勸這些“監委”，如果你們還想要臉，就請提早下台、儘早負責！



周曉芸則列舉26位“監委”們，每人月薪比照各部會部長月領21萬，一年下來就高達6600多萬，再加上正副院長的薪水，一年就要花人民納稅錢7354萬！周曉芸批評，我們納稅人的稅金養了這麼多的肥貓，結果他們的業績卻是史上最低，完全毫無績效可言，這樣子的薪水負擔得了我們全體民眾的期望嗎？

