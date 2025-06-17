陳揚：館長直播原汁原味　希望兩岸經濟復甦

國民黨籍屏東縣議員陳揚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月17日電（記者 蔣繼平）網紅“館長”陳之漢近日前往大陸觀光，並全程直播與網友分享，引發各界關注。熟悉網路的中國國民黨籍屏東縣議員陳揚接受中評社訪問表示，館長大陸直播引起網路側翼攻擊，他認為，單純的旅遊分享，不應該抹紅，年輕人都靠網路獲得訊息，大家有“知”的權利，直播的方式，原汁原味的呈現，可以讓大家重新思考與大陸的發展未來如何。他認同館長以“兩岸和平、不要戰爭”為主軸，也希望，經濟觀光可以有機會復甦，不是用封鎖的方式，去封鎖兩岸正常的交流。



陳揚，1988年生，屏東人，屏東科技大學農企業管理所碩士，2018年當選國民黨屏東縣議員。陳揚曾任屏東市公所新聞聯絡人、臉書粉絲團屏東小鎮資訊主播，熟悉網路直播和社群網路操作行銷，是網路新生代政治人物。



陳揚表示，館長這次主軸以兩岸和平、不希望戰爭，透過直播方式讓大家理解對岸的發展等等。的確許多身邊朋友或年輕人長期因為受到社會環境、地緣政治關係，對大陸相對陌生，甚至聽到網路上的負面資訊，但其實大家都知道上海是國際大城市，經濟、主體建構、基礎建設都是名列前茅，很厲害，可以讓台灣學習。



怎麼看引起網路或側翼的群攻？陳揚表示，館長的身分是用平民百姓，比較特別是KOL（指網路意見領袖），但再怎樣也不是有官位的人，不至於民進黨要傾全力打擊，這沒必要，館長只是去分享所見所聞而已，就是單純的生活分享。



陳揚指出，台灣網路輿論上有些說法有點偏頗，例如，當館長真心去讚美大陸的建設或風景時，卻被網友嗆“過去住阿”，但試想，如果今天是去韓國、日本、歐美旅遊並讚美時，會有人去嗆誰“不然搬去住阿”，當然不會，一定是下次去玩、去體驗。他認為，單純的旅遊分享，變成好像要抹紅，真的不應該這樣子。



綠要戴館長紅帽子扣得下去嗎？陳揚表示，相信的還是會相信，因為台灣長期以來被媒體帶風向帶得暈頭轉向，到底誰說的是真是假？很難分辨。這次館長有一點令他非常認同，就是強調兩岸和平、不要戰爭，因為戰爭是很殘酷的，一旦戰爭會受很大影響，要留甚麼給下一代？他也希望經濟觀光可以有機會復甦，不是用封鎖的方式，去封鎖兩岸正常的交流。

