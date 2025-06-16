府：“國安”簡報賴全程在　盼在野黨正向回應

中評社台北6月16日電（記者 黃筱筠）有關“重要“國家安全”情勢專案簡報會議”，“總統府”發言人郭雅慧今天下午表示，重要“國安”情勢專案簡報謹訂於6月18日（星期三）上午9時，於“總統府”大禮堂進行。賴清德將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。



她強調，這是台灣首度，由“總統”以三軍統帥身份，召集“國防”、外交、兩岸及“國安”相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要“國安”情勢專案簡報，目的在透過最新“國家安全”情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保“國家”在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。



郭雅慧表示，此次會議四報告案分別為“中國軍事擴張與‘國軍’應處”、“全球局勢挑戰與‘我國’外交戰略”、“當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰”、“中國混合戰威脅與國際因應”。



郭雅慧強調，一如賴清德執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以“國家”利益為優先，以守護“國家安全”為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。盼重要“國家安全”情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對“國家”各項挑戰。



郭雅慧說明，由於內容涉及高度機敏，因此，此次重要“國家安全”情勢專案簡報將採取全程閉門進行。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，賴清德簡短開場後，隨即進行會議。



府方也提供，6月18日上午9時賴清德敬邀朝野政黨領袖出席“重要“國家安全”情勢專案簡報會議”，議程提供參考，會議全程採閉門方式進行。



當天流程為，一、08:50抵達，禮賓人員向與會貴賓說明會議流程與須知事項；二、08:58大禮堂就座；三、09:00“總統”抵達大禮堂；四、09:01 “總統”簡短歡迎與會貴賓；五、09:02 簡報會議開始；六、10:48 綜合討論；七、11:45 “總統”結語；八、11:55 贈禮及合影；九、12:00 會議結束。



府方提及，報告案有四個，包括：報告案一：中國軍事擴張與“國軍”應處，報告機關：“國防部”；報告案二：全球局勢挑戰與台灣外交戰略，報告機關：“外交部”；報告案三：當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰，報告機關：陸委會；報告案四：中國混合戰威脅與國際因應，報告機關：“國安局”。