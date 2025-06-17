陳揚：大罷免藍別放棄空戰　要跟上館長浪潮

國民黨籍屏東縣議員陳揚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月17日電（記者 蔣繼平）大罷免即將邁入第三階段投票，罷免藍、綠委很可能是31：0。熟悉網路的中國國民黨籍屏東縣議員陳揚接受中評社訪問表示，最新民調看來多數民眾不支持大罷免，但同意罷免的投票率卻超高，他建議，國民黨除要進入陸戰催基本盤，投不同意票外，更需要結合網紅館長陳之漢等，激起台灣社會重新思考這波大罷免浪潮，去投入更多空戰，這樣對藍營才會更有利。



陳揚，1988年生，屏東人，屏東科技大學農企業管理所碩士，2018年當選國民黨屏東縣議員。陳揚曾任屏東市公所新聞聯絡人、臉書粉絲團屏東小鎮資訊主播，熟悉網路直播和社群網路操作行銷，是網路新生代政治人物。



財團法人台灣民意基金會16日發表大罷免民調，發現，3成6贊成大罷免，5成8不贊成。至於三階投票，傾向投不同意票的人估計投票率是5成4，而傾向投同意票的人估計投票率是8成6，結果罷免方會贏反罷免方7.5個百分點。



如何力催藍營支持者出來投“不同意罷免票”？



陳揚表示，一直以來藍營支持者比較保守，積極的態度不比民進黨的支持者。民進黨支持者會歸隊去投票，藍營支持者是更有思考能力，若認為有問題、不喜歡就不去投票，會選擇不出來，投票率相對低。但民進黨支持者是很積極在鞏固票源，這是藍綠在選舉基本盤結構上面的不一樣。



要怎麼刺激藍營支持者？



陳揚表示，一般來說，藍營支持者喜歡過安穩生活。但當藍營支持者自身權益受損害時候，像是“我不犯你，你卻來犯我時”，當安穩的生活被打破了，就是會刺激支持者出來投票抗爭的。

