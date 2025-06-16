黃呂錦茹遭起訴　國民黨北市黨部：勿政治審判

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北6月16日電／台北地檢署偵辦罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶死亡連署案，今天依違反個資法、刑法偽造文書等罪，起訴中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，檢方認為黃呂錦茹等3人犯後無悔意，嚴重戕害民主基礎，請法院從重量刑。對此，國民黨台北市黨部呼籲，檢調單位秉公辦案，捍衛司法公正。切勿因政黨立場差異，而針對特定對象，進行政治性審判。



針對台北地檢署就“罷雙吳提議書涉偽造案”所提出的偵結起訴內容，國民黨台北市黨部表達嚴正關切，並呼籲檢調單位秉公辦案、毋枉毋縱，捍衛司法公正。



國民黨台北市黨部強調，本黨一貫主張依法行政、依法辦事，並尊重司法制度。對於本案的後續審理，呼籲司法機關應秉持公平正義原則，根據具體事證裁決，切勿因政黨立場差異，而針對特定對象，進行政治性審判。國民黨更將堅定捍衛民主法治，拒絕任何形式的司法不公。



北檢接獲告發，指民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，自4月14日起至今展開數波偵查行動，並聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，今天將全案偵結起訴。



北檢指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文為遂行自身的政治考量、目的，不思以正當方式蒐集轄區選民的提議人名冊，反在短期內大量偽造名冊，不僅罔顧法令，亦辜負被害國民黨員及支持民眾的信賴。



北檢表示，黃呂錦茹等3人犯後或否認犯行，或就案情重要事項避重就輕，犯後態度顯然非佳，對自身犯行亦無悔意，所為實嚴重戕害民主基礎，請法院對3人從重量刑。