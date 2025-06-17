中評關注：館長加馬英九能否讓國民黨反思？

館長陳之漢返台時許多粉絲前來熱情迎接。（中評社資料照） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）台灣網紅直播主“館長”陳之漢赴上海直播引發兩岸關注，後續效應強勁，加上馬英九第四度率台灣學子赴陸訪問，兩者起了加成效果，對於民進黨的“抗中保台”、持續收緊兩岸交流空間的策略，出現強大敲打作用。很可惜的是，身為最大在野黨的中國國民黨，全黨上下卻受困在綠營發動的大罷免中，對於兩岸交流議題是連碰都不敢碰。



值得國民黨反思的是，為何館長加上馬英九能不畏懼綠營鋪天蓋地攻擊，堅持進行兩岸交流？而如果不把握，國民黨大概就是再次錯失反殺、突破綠營“抗中”論述的機會。未來就是繼續困在綠營設定好的“抗中”議題框架中，還談什麼重返執政？如此的國民黨，也難怪日前有眾多藍營背景者，急著要號召更多在野人士，成立黨外在野大聯盟了。



館長此次6天5夜的上海行，在兩岸民間交流層面激起不少火花。他一句“敢來就是100分”，不只為自己評分，更間接和畏首畏尾的國民黨形成強烈對比。



就以馬英九在海峽論壇一席“中國五千年歷史合久必分，分久必合，兩岸渴望和與合”，引來綠營全面攻擊，更有民進黨“立委”主張應依兩岸條例對馬進行查處為例，僅有少數藍委受訪時聲援馬，國民黨中央面對自己陣營唯一一位曾執政八年的前“總統”，且是依照“憲法”框架論述兩岸關係時，卻完全噤聲，全無意幫忙反擊，都可以看出國民黨對兩岸交流議題的避之唯恐不及。



類似這樣的猶豫與自我設限，在國民黨更已成了常態，久而久之，這個曾自詡為兩岸和平穩定主力的政黨已失去主體性，變成只要遇到大選，在綠營操作下，國民黨怎麼做都是錯，終致陷入“怎麼做都會被罵賣台”的困局。

