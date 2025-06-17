台青讚賞廈航友善台籍員工　促兩岸交流

大九學堂學員，就讀大學四年級的林同學受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月17日電（記者 方敬為）馬英九基金會大九學堂20位青年學員6月14日至27日赴大陸參訪，16日走訪廈門航空公司新總部大樓，廈航代表帶著學員們參觀總部設施、環境以及職工福利與休閒空間，代表受訪的大四男生林同學表示，這次參訪對廈航印象最深刻的就是“以人為本”，非常照顧員工，甚至在疫情艱困的期間都沒裁員，尤其對台籍員工也非常友善，有助兩岸交流。



馬英九一行16日上午赴廈門航空公司剛落成2年的新總部大樓參訪，由國台辦副主任潘賢掌、廈門航空董事長趙東等人陪同。分別到第1層“廈航服務文化體驗館”，及第29層“廈航新總部學習室”參觀，觀摩藝術品陳列區、體驗廈航空廚料理、茶飲、餐廳、咖啡等服務，並瞭解廈航發展歷史與未來藍圖。



就讀大四的台青林同學在參訪後代表受訪表示，廈門航空是間符合聯合國永續發展理念的企業，一進到廈門航空大廳，就可以看到很大的聯合國17項永續發展指標，這也凸顯了廈門航空是一個非常以人為本的企業。



林同學說，在後續的導覽之中，他觀察到，廈航無論是在與地方小農的跨業合作，還有對於台籍乘務員在生活方面的協助上，都可以看得出來，廈門航空是一間對員工非常好的公司，願意照顧人的企業。



此外，林同學表示，廈門航空的績效一直以都在國航間名列前茅，過去38年也都是維持獲利的狀態。放眼整個航空界來說，是一個了不起的成就，甚至在疫情期間都可以維持獲利，實屬不易，且沒有裁員。



尤其在兩岸交流方面，林同學認為，廈門航空過去這幾年在溝通兩岸上，也非常努力，包括兩岸第一次直航也是由廈門航空負責直飛，現在也可以看到非常多的台籍乘務員在廈門航空任職，有的也晉升擔任乘務長，廈航其實是對台灣人來說非常友善，這對台灣民眾而言也是一個好消息，也就是台灣人在兩岸間都能生活得很好，也可以得到應有的定位，讓他印象深刻。

