中評關注：高虹安影子　毀了自己反罷起手式

民眾黨15日下午在新竹火車站前廣場舉辦反罷免宣講活動。（中評社 資料照） 中評社新竹6月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨15日下午在新竹火車站前廣場舉辦反罷免宣講活動，這是白營在確定停職中的新竹市長高虹安罷免案，將進入第三階段罷免投票後的首場大型造勢，也是高虹安的反罷免起手式，原本應該是強力催票的大好機會，卻意外被一段直播給毀了，也凸顯高虹安影子始終和新竹市政府剪不斷、理還亂的現況。



新竹市是民眾黨在全台唯一執政的縣市，也是民眾黨前主席柯文哲的老家，面對綠營民團發動的大罷免，高虹安成為全台唯一被罷免的縣市首長，也是白營唯一被罷免的政治明星，當然有輸不得的壓力。儘管高虹安因涉“立委”任內詐領助理費案，一審被依《貪污罪》判刑7年4個月並停職，但高虹安的人馬多數仍繼續留在市府團隊。



放眼望去，幾乎整個新竹市府局處首長都是高虹安的欽點人馬，就連民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠也是。邱臣遠在2024“立委”選舉落選失業後，馬上獲得高虹安的收留，無縫接軌成為新竹市副市長，但副市長的位置還都沒坐熱，不到半年就因高虹安遭停職接任代理市長。



邱臣遠代理市長後，新竹市府市長室的核心幕僚雖多所更替，但唯一不變的是，絕大多數仍是高虹安的人馬。有些核心幕僚離職後，已轉而到“新竹反罷保安隊”辦公室協助高虹安打反罷免選戰，而這次會惹出新竹市府官方臉書竟直播高虹安反罷免宣講活動的風波，就是在這樣一連串錯綜複雜的關係中所犯下的低級錯誤。



據了解，高虹安上任後的個人臉書粉專直播串流設定，和新竹市府官方臉書是連動的，這原本也無可厚非，為了方便管理，許多縣市首長的個人臉書粉專都是採取相同的作法，但問題就出在高虹安個人臉書粉專的“共同管理人”身上。

