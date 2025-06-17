中評關注：大罷免綠來勢洶洶　藍需有作為

雖然民調不贊成大罷免高，但支持罷免者投票率高，藍營要正面反應，否則大罷免可能對藍委席次造成影響。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電（記者 黃筱筠）相較於民進黨與“賴政府”一再拋出議題，甚至已動員基層民代要全面動起來，以空戰、陸戰幫助罷免團體，被罷免的藍營“立委”顯得比較被動。根據台灣民意基金會最新民調，不贊成罷免一個月攀升70萬人。民調數字雖對藍委有利，但罷免來勢洶洶，綠營支持者投票率高。藍營缺少正面、積極的反制作為，若無法喚起更多中間選民投票，遭罷藍委恐怕會面臨罷免投票通過的結果。



民進黨雖不願意承認主導罷免，認為他們是配合罷團，但賴清德日前找來罷免團體領銜人曹興誠與民進黨不分區“立委”沈伯洋會面，就代表對罷免結果非常關心。加上民進黨面對第三階段罷免投票，已經摩拳擦掌，除了黨工派駐到重點罷免選區外，沒有罷免的選區民代也要支援其他選區，且要當成“自己在選”，綠民代也要展開站街頭、發文宣等密集接觸戰法，可見民進黨在罷免投票階段，人力、物力會全部投入。



面對民進黨陸戰、空戰齊發的戰術，國民黨被罷免的“立委”目前雖有回防選區跑行程，但分散作戰、能量不大。要如何喚起中間選民以及相對理性的經濟選民出來投票，國民黨可能要加把勁。



比較起來網紅館長陳之漢，動作都比國民黨多，至少先淡化反中的氣氛，藉由旅遊觀光帶動兩岸交流與互相進一步瞭解，這方面國民黨恐怕做得也沒館長多，館長從大陸回台，還說首要任務是阻止大罷免，避免台灣民眾被民進黨牽著鼻子走。



館長回台表示，第一件事情就是要阻止大罷免成功。但此話也被民進黨刻意連結，認為館長陳之漢到大陸去回台，就是要力抗大罷免，也提到馬英九回台也會反對大罷免。民進黨操作當然是要把大罷免與抗中連結在一起。但就如馬英九辦公室所說，馬一直都反對大罷免。民進黨刻意倒果為因，就是要催化大罷免與抗中連結，衝高同意罷免投票率。

