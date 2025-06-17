中評鏡頭：廈航乘務員多才多藝、臥虎藏龍

廈門航空乘務員化身迎賓舞者。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月17日電（記者 方敬為）馬英九16日率“大九學堂”學員赴廈門航空公司新總部大樓參訪，廈航是首批營運兩岸直航的航空公司，更是招聘台籍乘務員人數最多的大陸航空公司，馬英九肯定廈航促進兩岸交流。廈航的乘務員不只講求專業性，更是多才多藝、臥虎藏龍，擔綱馬英九訪團的迎賓舞蹈表演，還有粉絲數逾50萬的網紅空姐林佳也是來自廈航，擔任迎賓主持人，相當吸睛。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，包括出席在廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。馬英九此行還會帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



馬英九一行16日上午赴廈門航空公司剛落成2年的新總部大樓參訪，由國台辦副主任潘賢掌、廈門航空董事長、黨委書記趙東等人陪同。分別到“廈航服務文化體驗館”，及“廈航新總部學習室”參觀，觀摩藝術品陳列區、體驗廈航空廚料理、茶飲、餐廳、咖啡等服務，並瞭解廈航發展歷史與未來藍圖。



馬英九肯定廈航在堅持營運兩岸直航航線，即使在兩岸關係不佳的情況下，仍持續促進兩岸往來，他這趟行程就是搭乘廈航從台灣到廈門，對廈航的品質贊譽有加。並與在廈航任職的台籍乘務員互動，對廈航招聘不少台籍員工，感到高興。



截至2023年1月，廈航累計入職台灣地區乘務員281人，是招聘台乘最多的大陸航空公司。