美拉俄斡旋以伊衝突　李其澤析意外變數

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化6月18日電（記者 方敬為）以色列與伊朗的衝突持續延燒，美國總統特朗普15日表態，願意接受俄羅斯總統普京擔任以伊雙方的調解人。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，美國拉俄國斡旋以伊衝突，顯示雙方有共識促以伊停火，若有具體進展，或反映出特朗普的作風，只要確保美國利益，即使有利害關係，仍可與俄國合作，未來包括俄烏戰爭等區域形勢的走向，都可能因此有意料之外的變數，值得觀察。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



以色列、伊朗持續互相攻擊，特朗普呼籲，以伊雙方盡快達成停火協議，甚至15日還拉俄國總統普京一起調停。美軍並將原本要支援烏克蘭的反無人機飛彈，改送到中東，在美俄尋求合作調停以伊衝突之下，讓烏軍在俄烏戰場的情勢更加吃緊。



李其澤表示，以伊衝突之前，美國正在推進與伊朗之間的核協議談判，在事前得知以色列將空襲伊朗之前，美國還公開呼籲以色列不要輕舉妄動，但在美伊擬定於15日展開第6輪談判之前，以色列就向伊朗展開攻擊，導致美伊核協議談判破局。這對特朗普政府而言，無疑是一大困擾。



李其澤指出，美國在以伊衝突的立場相對尷尬，因為美國與以色列有密不可分的關係，可是一方面又不樂見以伊衝突影響美國利益，所以特朗普自然會接受俄國介入斡旋。



李其澤提到，6月14日普京一早與特朗普通話，美俄領袖在以伊衝突爆發後展開溝通，可以觀察出，普京甚至特別挑日子，選在美國陸軍建軍250周年紀念日當天，又是特朗普79歲的生日當天。

