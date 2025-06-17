館長返台嘆兩岸最糟糕的事：民進黨禁止交流

館長痛批民進黨只會製造仇恨，不會做半點有益經濟、民生的事。（取自館長直播） 中評社台北6月17日電／網紅“館長”陳之漢15日結束6天掀起兩岸旋風的訪陸之旅，他坦言“大家磨刀霍霍等著宰我，要面對的事情非常多”，高調宣示“阻止愚蠢、該死的大罷免”!館長16日直播中質疑，目前兩岸最糟糕的事情就是交流被禁止，因為不交流民進黨才能製造仇恨，甚至分化台灣人，人民愈艱辛，民進黨愈富。



根據《中時新聞網》報導，館長16日在直播中表示，台灣的驕傲在哪裡？自由、民主、開放？光看一點，目前兩岸最糟糕的事情就是，台灣人去對岸旅遊，不能組團，組團犯法！現在“賴政府”下了一個命令：去大陸只能自由行。這多荒謬，就是不讓民眾去！這是第一點。



館長指出，第二點，就是禁止大陸人來台灣旅遊，光這一點，害到台灣多少層面嗎？簡短分析，首先政府為什麼要這麼幹？他希望兩岸的仇恨愈高愈好，最好是看到大陸人，就以為他是魔鬼，就要拿把刀砍他。兩岸不能交流，不交流就可以製造仇恨。



“為什麼要製造仇恨”？館長強調，民進黨在台灣只會做什麼？除了抗中保台，還是抗中保台。叫民進黨拿出政績來？“他就不會做事啊！不好意思，我們這些人都是些廢物，我們只會貪污，我們只會廢核能、裝綠電，我們只會把人家亂押進去，我們只會用司法迫害！我們這一群人都是來貪污的，我們不是來做事的”。說要居住正義，結果短短幾年間，一坪漲到了一百多萬新台幣！多麼正義，正義到讓人住都住不起。



館長提到，短短幾年間，軍警消護全部缺額、全部缺人，軍人警察沒人要幹，消防員要組工會也不行。台灣引以為傲的健保，人血饅頭的紅利也沒有了，現在沒人要當護理師，台灣正在愈變愈糟。“請問這是不是貶低台灣人呢？話都你們講，承諾是你給的。我陳之漢辛辛苦苦，這麼多年來支持民進黨，損失了多少錢？我少做了多少生意？我甚至還迫害一家電視台、讓人關台！”



民進黨口口聲聲講，只要讓他執政，就會讓台灣變得更好。館長痛批，的確，當年那些小咖，現在當起了政論節目主持人，買了名車，穿得人模人樣。人民生活愈來愈艱辛，民進黨的生活愈來愈富足，掌握全台灣百分之80的媒體，分化台灣人之間的感情，現在台灣就變成這樣。