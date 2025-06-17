地下賭盤預測大罷免藍營恐失10席

國民黨主席朱立倫在街頭宣講反罷免。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／隨著第三階段罷免行動進入倒數，地下賭盤動態成為觀察選情的另類風向球。有消息傳出，中南部地方人士透露，早在4月初第二階段罷免聲勢升高時，中部地區的地下賭盤即出現藍營可能遭罷免5席的盤口，隨後罷免預測席次不斷上修至6席、7席，至本月初已攀升至10席。而台灣民眾黨的態度，則成為藍營關注重點。



根據《中時新聞網》報導，近日有關地下賭盤對於罷藍委的席次，傳言極多，最新傳言是被罷藍委席次已上升至10席；然而也有不少評論家認為，罷免風向在改變中，情勢未必如綠營想像那麼樂觀，更多的預測則是即使藍委被罷，重選後不可能都是綠委當選，想要真正改變藍營席次並不容易。



另根據《鏡週刊》17日報導指出，藍營目前若想力挽狂瀾，需仰賴白營支持者出來投票；但據知情人士指出，民眾黨支持群體一向具獨立性，不完全依照傳統藍綠陣營分野。因此， 藍營若僅以“出門投票”為訴求恐難奏效，必須透過具說服力的論述與政策立場說明，讓選民理解反對罷免的具體理由，才有機會翻轉選情。藍白在罷免問題上如何合作，值得觀察，更可能成為2026地方選舉的藍白合的前哨站。