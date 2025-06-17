黑熊避難盒1380元很陽春　賣給愛台灣的人

黑熊學院防災避難盒賣1380元，蘇一峰酸，裝備非常節儉，價格尊爵不凡。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北6月17日電／美國在台協會（AIT）日前呼籲民眾備妥緊急避難包，黑熊學院近日就推出“防災必BEAR盒 LIGHT版”，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元，被酸“裝備非常節儉但價格尊爵不凡”。黑熊學院對內容物貧乏的解釋是，讓使用者自行增減，避難時減輕負重不用帶太多。胸腔科醫師蘇一峰16日在臉書發文表示，他稍微估價，覺得這些配件應該花400元至450元就可以買到了，“1380元賣給愛台灣的人”。



蘇一峰16日分享黑熊學院販售的防災避難盒，發現配件單買大概400-450元左右，如果大批發應該可300元搞定，更點出沒有酒精、碘酒、食鹽水，遇到擦傷都只能祈禱沒有細菌，只能處理小擦傷，也沒有膠帶貼傷口紗布，直言“裝備非常節儉，價格尊爵不凡，1380元賣給愛台灣的人”。



PTT有網友PO出截圖提到，看到不少人在那邊酸什麼紗布衹有幾小塊，一下就用完，棉棒衹有幾根，也沒有消毒的。其實黑熊有出來解釋了，這個1380元避難盒，並不是最終成品，這樣的目的有兩個：1.讓你自行增減，例如嫌紗布不夠，你可以再多買紗布放進去；沒有消毒的，你可以自己去藥局買消毒水放到黑熊包。你覺得缺什麼就自己買什麼放進去，很方便對吧？2.讓你減輕負重，避難的時候，不用帶太多，黑熊幫你考慮好。



網友表示，“不是一盒不夠買兩盒嗎”、“裡面的紗布+棉花棒連腳踏車雷殘都不夠用”、“我不信能賣到缺貨，應該是自己下架了”、“這包內容慘不忍睹，比較像湊活動基金”、“這些東西，是不是多打一個0？”、“智商稅很重”、“目標客群的智商不高”、“可以自己買保險套+潤滑液放進去，無價”、“那我每樣都自己去買就好了，還用多花錢買個破紙盒喔，避難包用紙盒是怎麼保存啊”、“還以為是賣洋芋片的概念”。



黑熊學院認為，“如果想要和平，先要準備戰爭”，保衛台灣是每個台灣人的事情，因此積極推廣民防教育。近日黑熊學院推出“防災必BEAR盒 LIGHT版”，他們精選出11項防災與急救工具，是“任何人都建議準備的”。



在急救配備部分，包含了紗布、棉棒、三角巾、彈性繃帶；避難配備部分，包含鋁箔避難毯、傘繩、高音銅哨、護目鏡、水光燈、輕量濾水器、防護手套。