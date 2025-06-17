館長訪陸　陳琬惠：對年輕人影響最大

民眾黨籍陳琬惠。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／網紅“館長”陳之漢日前去大陸上海旅遊，並於15日返台，期間引發各界熱議。對此，台灣民眾黨前“立委”陳琬惠透露，針對這次館長訪陸，自己看到小草社群不斷轉發相關訊息，有人甚至還和館長一樣，稱“被民進黨騙”。她認為，這次館長訪陸對年輕族群的影響會最大。



館長此次赴陸觀光，吸引超過40萬人線上觀看，一舉一動都引發各界關注。中天新聞網路節目《高級酸新聞台》14日走訪台北市信義區，就館長赴陸旅遊和兩岸關係進行街訪。多數受訪民眾表示，大陸城市現代化程度令人印象深刻，也認為兩岸人民互相瞭解仍有進步空間。



根據《中時新聞網》報導，陳琬惠16日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，除了館長，一些與蔡英文關係友好的網紅，先前也曾去大陸直播，因此遭到綠營攻擊。但當類似的影片越來越多時，年輕和堅決抵制名稱含有“統一”，或是家人反中到規定禁止赴陸族群，所受到的影響會最大。



陳琬惠說，在過去年輕族群對大陸不是特別瞭解。針對這次館長訪陸，自己有看到小草社群不斷轉發相關訊息，有人甚至還和館長一樣，稱“被民進黨騙”。她指出，以前大陸可能不會是這些年輕族群的旅遊選項，但這次館長赴陸旅遊的影片備受熱議，站在一般民眾的角度看，會覺得很好玩，“對年輕族群而言，我覺得會是影響最大”。