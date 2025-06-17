“政院”刪補助款　台中市等13縣市提訴願

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／“行政院”統刪各縣市一般性補助款，台中市、新竹市及基隆市16日都以行政救濟最後期限，向“行政院”提出訴願。中國國民黨籍台中市長盧秀燕16日表示，原本盼“中央”回頭是岸，“可是他們並沒有回頭”，也沒有依法補助，因此上午派員親送訴願書到“行政院”。



根據《中時新聞網》報導，至16日非民進黨執政的17縣市，僅苗栗縣、金門縣不提訴願，以及新北市、桃園市尚等候“政院”回覆，再決定是否提訴願，其餘13縣市都提訴願。



盧秀燕16日指出，很希望“中央”能以民為念，台中被砍32億元，主要刪減的對象是社會弱勢、教育及基礎建設，影響太過重大且波及無辜，高達70萬人次受影響，但因訴願有期限，昨不得已依法提起訴願。



基隆市政府16日說，考量各縣市作法後決定依法提起訴願，並於16日下午2時送出訴願書。基隆市今年一般性補助款88億餘元已刪減24億餘元，占全年一般性補助總額27.3%，市府另已做好舉債準備，確保民眾權益不受影響，盼“中央”理性回應地方期待、完善相關制度。



新竹市議會國民黨團16日抨擊“中央”未經溝通即恣意刪減補助款，呼籲“中央”依法行政，公平對待各地方政府，也要求竹市府立即提訴願。市府表示，已積極採取因應措施，包括動用自有資金支應，16日下午也透過律師，將訴願書送至“行政院”，力爭地方財政合理分配與自治權益。



桃園市政府指出，因桃市府6月4日已發文“中央”表達訴求，將待“中央”回文後，針對回文內容詳述訴願理由後再提出。



新北市府表示，目前法制局研議訴願中，期限是19日，若依《行政程序法》，提出期限是1年；市府已發函“政院”表達立場與意見，指出一般性補助款是“法定支出”，沒被“立院”刪減，“政院”作法不符規定，正等待“政院”回覆。