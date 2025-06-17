黃國昌批民進黨造謠　下午宣布是否赴賴邀約

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）“總統府”規劃18日邀請藍白主席赴府聽取“國安”簡報，台灣民眾黨主席黃國昌昨天並未表態是否出席。黃國昌17日先是批評民進黨發言人吳崢持續造謠他要求“國安”專報直播抹黑，已是心智出問題，請賴清德約束好自家發言人。黃接著說，對於赴府聽簡報的立場，將在下午2點召開記者會清楚說明。



據瞭解，中國國民黨與台灣民眾黨之間並未溝通是否共進退赴府聽取“國安”簡報。



“總統府”規劃18日邀請中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌赴“總統府”聽取“國安”簡報。黃國昌昨天拋出三大不解，盼府方回應後，並未正面表態是否出席。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午召開“啟動‘憲改’ 廢除‘監院’ 拒絕酬庸 不要再拖！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌批評，他有點搞不太清楚，民進黨是派吳崢出來發言？還是出來造謠？他昨天上午召開記者會再度說明“國安”簡報涉機密沒有必要公開，吳崢卻一直造謠、不斷造謠、持續造謠，造到他覺得已經不是識讀能力有問題了，而是心智狀態有問題。所以對民進黨而言，抹黑才重要，溝通一點都不重要。



黃國昌說，他要提醒民進黨主席賴清德，約束好自家發言人，他不希望再看到堂堂的執政黨，派一個人出來造謠。



媒體追問，會否出席明天府方舉辦的“國安”簡報？黃國昌指出，他下午會在民眾黨中央召開記者會做完整報告，他現在沒辦法回答這個問題。