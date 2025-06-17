50萬勞工受衝擊勞團要賴別只聽美國爸的話

台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟召開記者會，強調面對美國對等關稅議題，相關協商資訊需充分揭露、拒絕黑箱協商。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）勞團串聯五大工會今天召開記者會，強調面對美國對等關稅議題，保守估計全台至少可能有超過50萬名勞工將受衝擊，但“賴政府”在協商前與過程中，並未與各工會溝通，擔憂勞工可能淪為談判籌碼遭犧牲，因此決定合組“台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟”，要求相關協商資訊需充分揭露、拒絕“黑箱協商”，揚言“未獲回應必上街頭”。



與會的高雄市獨立總工會理事長王慶宏說，“賴政府”對美談判，千萬不要無條件接受美國爸爸提出的所有事項，否則會讓原本已是陷入昏迷指數的台灣製造業，整個心臟都被美國挖走，如此的衝擊沒人可以承受。



台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟主要串連發起的五大工會，包括台灣機械業工會聯合會、桃園市總工會、高雄市獨立總工會、自主勞工聯盟、國際金屬總工會，以及全台各地60個以上基層工會。記者會現場眾人高呼“關稅海嘯 勞工受害”、“反黑箱協商 要工會參與”等口號些望“賴政府”盡快和他們進行協商，瞭解接下來可能遇到的困難。



根據先前桃園、高雄、台南等恐受關稅衝產業所在地方政府評估，保守估計因“關稅海嘯”，全台至少可能有超過50萬名勞工的工作權與勞動權益將受衝擊。



但勞團不滿的表示，相較於其他政府紛與其內部工會展開密集對話、資訊交流與合作，台灣勞工卻連最基本的衝擊評估、是否可能淪為談判籌碼遭犧牲的資訊都一無所知，僅由“勞動部”出面到各工會“訪視”，內容僅是強化勞工職能培訓，協助失業勞工重返就業市場等“空話”。



因此，包含全台各地逾60個基層工會在內的“跨產業五大工會聯合組織”，決定主動出擊、不再“坐以待斃”，勞關盟今天誓師成軍，喊話政府“反黑箱！要協商”，要求必須透過在協商過程中與政府建立合作機制，得以充分知曉訊息並反應各產業勞工核心意見，並要求政府積極正面回應聯盟此一基本訴求，否則勞關盟將號召所有可能受到衝擊的勞工與其家人，未獲回應必上街頭。