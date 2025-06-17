逾半數民眾不認為賴清德能促政黨合作

54%的民眾不同意賴清德是一個能促成政黨合作，解決棘手問題的人。（圖:台灣民意基金會提供） 中評社台北6月17日電／賴清德520就職周年演說拋出朝野和解善意，府方規畫18日上午9時，邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌赴總統府聽取重要國安情勢專案簡報。但根據台灣民意基金會今天發布對於賴清德的7項特質民調。其中遠遠超過半數的台灣人不認為，賴清德能促成政黨合作，解決棘手問題。其次被詬病的是“用人唯才”。



這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，絕大多數民眾悲觀看待賴清德主政下政黨合作的可能性。



台灣民意基金會今日發表“2025年6月民意調查摘要報告：大罷免、非核家園與台灣人眼中的賴清德總統”。這次調查主要關於台灣人眼中的賴清德總統的 7項可欲的（desirable）總統特質。



民調詢問，“他用人唯才，總是能選擇適當的人出任內閣部會首長”。請問您同不同意？”



結果發現：13.2%非常同意，30.6%還算同意，22%不太同意，27.7%一點也不同意，2.8%很難說，3.8%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，44%基本上同意賴清德“用人唯才，總是能選擇適當的人出任內閣部會首長”，五成不同意。不同意者比同意者多5.9個百分點。也就是說，半數台灣人並不認為賴清德“總是能選擇適當的人出任內閣部會首長”。



游盈隆分析，民調結果傳達的訊息，就是賴清德的用人風格與表現並沒獲得絕大多數民眾的掌聲。就這方面，與蔡英文相比，賴的表現反而顯得不是太壞。2018年九月，當37%民眾人認為蔡用人唯才時，卻有57%難以苟同。不同意者比同意者多20個百分點。相形之下，當44%民眾同意賴清德用人唯才，卻有五成不同意時，蔡賴兩位都同樣陷入“未能知人善任”的窘境，只是程度差別而已。