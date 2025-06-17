段維中：關稅衝擊機械業快被滅團勞工生計危機

台灣機械業工會聯合會理事長段維中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）面對美國對台可能祭出的對等關稅衝擊，勞工團體17日串聯成立“台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟”。與會的台灣機械業工會聯合會理事長段維中強調，關稅重擊之下，螺絲等傳統機械產業已岌岌可危，政府若不設法因應，恐怕將導致整個產業鏈“滅團”，數十萬勞工陷入生計斷裂的危機，引發的社會問題無法想像。



台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟主要串連發起的五大工會，包括台灣機械業工會聯合會、桃園市總工會、高雄市獨立總工會、自主勞工聯盟、國際金屬總工會，以及全台各地60個以上基層工會。



記者會現場眾人高呼“關稅海嘯 勞工受害”、“反黑箱協商 要工會參與”等口號希望“賴政府”盡快和他們進行協商，瞭解接下來可能遇到的困難。根據先前桃園、高雄、台南等恐受關稅衝產業所在地方政府評估，保守估計因“關稅海嘯”，全台至少可能有超過50萬名勞工的工作權與勞動權益將受衝擊



段維中在會中指出，台灣機械零件業一直以來仰賴出口，產業根基穩固，也提供了大量就業機會。然而近年來，國際戰爭、關稅與匯率波動交相衝擊，讓許多工廠不堪重負。“尤其是高雄的螺絲業，近三年來小型工廠接連倒閉，這一波關稅如果再來，很可能就此滅團。”



他警告，一旦台灣對美讓步、失去關稅保護，加上台幣升值削弱出口競爭力，機械與零組件產業將全面喪失優勢，原本就薄利的產業，無論對內或對外市場，都會瞬間被排擠出去。