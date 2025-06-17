茶場南遷案有黑幕？陳明文怒嗆官員音檔曝光

前綠委陳明文。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／民進黨前“立委”陳明文遭爆介入“茶業改良場南遷案”。台媒報導，民進黨籍“立委”蔡易餘本月初於嘉義縣主持農業建設考察會議時，陳明文“不請自來”，並當場高聲斥責“農業部”官員，要求“南遷案不得喊卡”，此段音檔遭到曝光。



原規劃遷至嘉義番路的“茶業改良場南遷案”，傳出“農業部”以經費過高及土壤條件不適合種植茶樹為由，推翻4年前原定的南遷計劃。前綠委陳明文未在2024年的選舉中爭取連任，交棒給其子陳冠廷，陳明文目前已無公職身分。



根據《鏡週刊》17日報導，有知情人士A先生爆料，陳明文看似以“發展高山茶栽種、活絡經濟”為由，為地方爭取公共建設，實際上是希望藉由茶改場南遷案，讓其家族早已購入的番路鄉土地獲得開發且地價大漲。



投訴人A先生指出，6月4日蔡易餘於嘉義縣主持農業建設考察會議時，陳明文突然現身，並當場要求會議作成決議，將茶改場南遷番路視為唯一選項，不得更改原場址與規劃設計。當“農業部”簡報指出，原先備案的新設梅山試驗站因地質鑽探後發現安全疑慮，可能需重新擇址時，陳更當場動怒，要求不可終止計劃，最終在與會人士協調下，改為半年內完成另覓新址。



陳明文此舉引發地方熱議，報導引述A先生說法指，2021年4月，時任“立委”陳明文的妻子就以低價買入番路段6筆土地，並於同年11月進行財產申報。當時陳亦多次在“立院”質詢，力促“農委會”將茶改場從桃園楊梅遷建至該地。然而後續評估顯示，番路地區土壤不適合大量種茶，且整體計劃將耗資超過新台幣39億元，遷建成本過高，“農業部”最終傾向撤案。



報導稱，本月4日，“立法院”經濟委員會召委蔡易餘到嘉義考察茶改場南遷及梅山試驗站計劃，“農業部”與多部會官員到場簡報。沒想到已卸任的前綠委陳明文突然現身，未經邀請直接進入會場，對官員發言指指點點，要求相關計劃“不得喊停”，態度強硬，引發關注。