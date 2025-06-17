綠媒爆民調2成小草挺罷藍　黃國昌駁斥

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）台媒《鏡週刊》今天報導，台灣民眾黨內部民調顯示，約有2至3成小草（民眾黨支持者）支持罷藍。台灣民眾黨主席黃國昌17日駁斥，黨內有這樣的民調，他身為黨主席竟然不知道？他早上向黨內詢問，並未做這樣的民調，鏡週刊撰稿記者是哪隻眼睛看到的民調？鏡週刊散布假訊息也不是第一天的事了。



大罷免即將進入第三階段投票，“中選會”將在20日審查首波26件罷藍案，並公布成案結果，藍營全台各縣市繃緊神經，國民黨主席朱立倫更是4天內先後會見黨籍桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，商討後續反罷戰略。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午召開“啟動‘憲改’ 廢除‘監院’ 拒絕酬庸 不要再拖！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



媒體問及，黃國昌質詢“法務部長”鄭銘謙，質疑檢察官偵訊時經常以辱罵、恐嚇方式問案，並播放一段錄音檔，內容提及“京華城”、“朱將軍”等關鍵字，鄭一再反問，怎麼能拿偵訊光碟在“立法院”播放？黃最後稱是“示範帶”。此事引起軒然大波，綠營猛批，親綠的社民黨台北市議員苗博雅也批評，問政應本於事實，這根本是腳尾飯事件2.0。



黃國昌表示，他聽不懂鄭銘謙所說的混淆視聽是指什麼，意思是台灣檢察官沒有這樣問案的嗎？若是如此，“法務部長”就是白當了，第一線實際狀況都搞不清楚，明明知道卻選擇遮眼說謊，永遠讓受訊人在密室高壓情況下面對檢察官，“法務部長”不處理，只想遮掩，難怪台灣人民對司法越來越沒有信心。



黃國昌說，至於苗博雅用一個莫名其妙的詞形容他，到底有沒有看完他完整的質詢？怎麼會問這麼愚蠢的問題？或許苗博雅沒有當過刑事案件的執業律師，不瞭解第一線被告在面對檢察官問案的狀況，不知道刑事偵查實務階段具體的狀態而產生的誤會，或許這樣解讀會讓大家比較諒解一點。



黃國昌也批評，苗博雅自命法律人，面對不公正的訊問程序，竟完全沒有想要檢討改善，強化台灣程序基本權的保障，恐怕問題的嚴重程度，已不是缺乏律師實務經驗這麼簡單了。