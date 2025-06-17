賴邀藍白聽“國安”簡報　翁曉玲：設陷阱噤聲

藍委翁曉玲受訪。（中評社 資料照) 藍委翁曉玲受訪。（中評社 資料照) 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）賴清德邀請中國國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌18日赴府聽取“國安”情勢專案簡報，賴會全程參與。對此，國民黨“立委”翁曉玲今天受訪時表示，賴清德此舉看似展現善意，實則是設下政治陷阱，目的在於讓在野黨“噤聲”，可能是一場有名無實、缺乏誠意的秘密會議。



據媒體報導，府方規畫18日上午9時邀請朱立倫、黃國昌赴府聽取重要“國安”情勢專案簡報，賴清德將全程與會，且有綜合討論時間，但因內容高度機敏，全程閉門不公開。此次會議4個報告案主題分別為“中國軍事擴張與國軍應處”、“全球局勢挑戰與‘我國’外交戰略”、“當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰”、“中國混合戰威脅與國際因應”。



翁曉玲今天在“立法院”受訪時對此表示，從表面上看，這場“國安”簡報似乎是賴清德對在野勢力釋出的溝通誠意，但事實上，整個會議的規劃不但高度保密、閉門不公開，甚至會後任何人都不得對外發言，否則恐涉及洩漏機密。



她批評，若真有意讓朝野溝通就應公開透明，讓全民瞭解台灣目前面對的“國安”挑戰與政策方向，而非將重要資訊鎖進密室，阻斷外界討論空間。



翁曉玲也質疑，此次“國安”簡報的安排，不但無助於建立彼此互信，反而給人“設圈套”的感覺。在野領袖如被要求會後不得對外透露會議內容，等同讓參與者背負機密責任，未來無法對外評論“國安”議題。



翁曉玲認為，這是“賴政府”試圖以“簡報會”形式迫使在野黨噤聲，進而限縮監督空間，違背民主精神。這不是什麼開誠布公的會議，是讓在野黨跳入機密陷阱的會議。她強調，“國安”議題確實重要，也願意理性討論，但若過程缺乏公開性與平等對待，就無法真正建立合作基礎，更會讓人質疑其動機是否僅為政治操作。