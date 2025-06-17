反罷人數激增　黃國昌：各家民調趨勢相同

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民意基金會昨天公布大罷免相關民調，有57.7%民眾不贊成大罷免，與上個月相比激增70萬人。台灣民眾黨主席黃國昌17日表示，他相信會有越來越多人反對民進黨搞大獨裁、大威權，各家民調趨勢都相同，不滿民進黨籍“立委”問政腦袋只塞得下“大罷免、大成功”6個字。



台灣民意基金會昨天公布大罷免相關民調，有57.7%民眾不贊成大罷免，贊成者僅35.9%，與上個月的民調相比，贊成者下滑0.8%、不贊成者上揚3.5%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這意味著增加近70萬人反對大罷免，罷免與反罷免雙方新一輪的較勁，轉趨有利反罷免陣營



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午召開“在野集結：掌握“憲改”時刻 廢除酬庸“監院”記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、“立委”劉書彬、中國國民黨“立院”黨團首席副書記長羅智強、藍委吳宗憲出席。



黃國昌表示，反對民進黨搞大獨裁、大威權的人會越來越多了，雖然各家民調機構數字高高低低不同，但趨勢是越來越多人對民進黨一堆問題該解決而不解決不滿，因為綠委問政腦袋只塞得下“大罷免、大成功”6個字，塞不下其他任何東西，問政品質不斷下滑。



黃國昌說，他上個禮拜在新竹已說明得非常清楚，民眾黨將號召所有支持者出來，對賴清德投下反對票、向賴說不。請賴清德冷靜想一想，上任1年多來，沒有任何像樣的成績單、執政一片空白，到目前為止留給台灣社會的衹有更高的對立、衝突、撕裂，這對台灣是好事嗎？