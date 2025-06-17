邱臣遠授意撤綠罷免文宣　新竹市議會爆衝突

新竹市議會今日因民進黨放置罷免文宣紙板在邱臣遠桌上引爆衝突。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹市議會備詢，民進黨籍新竹市議員施乃如質詢時，拿了三面宣傳反罷免的紙板放置在邱臣遠桌上，邱臣遠隨後示意坐在身旁新竹市工務處長陳明錚將紙板收起來，引爆衝突，氣氛相當火爆。



新竹市議會今日舉行第11屆第5次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市政府各局處首長到場備詢。民進黨籍新竹市議員施乃如質詢時，先是問邱臣遠是否會遵守行政中立？對各黨派議員是否都同樣尊重？邱臣遠表示，在他代理市長任內都恪守行政中立，對於在議會殿堂議員的各項建議都虛心求教。



施乃如隨後便將三面印有“同意罷免”的文宣放置在邱臣遠桌上，沒想到等施乃如回到座位繼續質詢時，邱臣遠便要坐在身旁的工務處長陳明錚將三面文宣紙板收起來，邱臣遠第一次先是小聲地說了一句“收起來”，但見陳明錚未有反應，又用閩南語重復說了一句“收起來”，陳明錚便把邱臣遠桌上的三面罷免文宣紙板給收起來放在桌下。



陳明錚的動作隨即引爆民進黨新竹市議會黨團強烈不滿，施乃如質疑邱臣遠，“為什麼把我的牌子收起來？是你授意的嗎？昨天國民黨的牌子全程放到尾，現在收起來是什麼意思？”但邱臣遠並未回應。



民進黨籍新竹市議員曾資程隨後就走到邱臣遠位置前，詢問是誰將罷免文宣紙板收起來的？陳明錚舉手表示是他收走的，曾資程便走到他面前大力拍桌說“你有什麼權利？你可以這樣子嗎？”在旁邊的邱臣遠則要曾資程保持冷靜，曾資程回說“我很冷靜”，便轉頭對陳明錚說“請保持行政中立，再拿我就把你趕出去，莫名其妙”。



民進黨籍新竹市議員林盈徹見狀也站起來聲援說“這就是邱臣遠口中所說的各黨都尊重嗎？現在尊重到哪裡去了？”邱臣遠授意要部屬取走罷免文宣紙板，讓陳明錚因此背了黑鍋，也引爆新竹市議會這次的火爆衝突。