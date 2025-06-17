民進黨批百年政黨淪詐騙　朱立倫出來道歉

民進黨發言人吳崢今天召開記者會痛批國民黨罷免連署造假。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月17日電／對於昨日北檢起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人，就涉犯偽造文書、假連署、抄名冊提起違法告訴，連署偽造率更高達九成以上。對此，民進黨發言人吳崢今召開“史上最高九成偽造率，國民黨還不道歉？”記者會，痛批國民黨系統性涉犯違法情事，企圖詐騙民主，朱立倫身為黨主席，面對各地黨部都有被爆舞弊情事，應立即為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。



吳崢表示，昨天北檢針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人，就涉犯偽造文書、抄名冊提起違法告訴，對於國民黨所送出罷免吳思瑤、吳沛憶名冊中，偽造率高達九成以上，國民黨如此無恥濫用民主制度，持續刷新下限，根本就是詐騙。吳崢指出，國民黨對於全黨公然系統性抄名冊，國民黨從黨主席、主委到“立委”，竟無一人出來道歉，可謂荒謬至極。



吳崢說，北檢起訴書詳細列明國民黨台北市黨部進行罷免吳思瑤、吳沛憶連署過程，其中，清楚指證黃呂錦茹“主導”整個罷免過程，不但每周召集賴苡任、滿至剛、劉思吟等人開會，並要求報告進度，所推動的相關活動，更都需事先徵得黃呂錦茹同意。其次，又因領銜人未符合規定需更換，黃呂錦茹清隨即向賴苡任等人表示，提議人名冊由台北市黨部“負責”，指示完成相關抄寫罷免名冊工作，違法犯罪的犯意聯絡事證明確。



吳崢又說，賴苡任監督黨部志工抄寫，黃呂錦茹全程在場監督，透過這樣人證、事證的清楚還原，起訴書清楚揭示賴苡任就是偽造文書的共犯，黃呂錦茹是偽造文書的主謀。



吳崢表示，公民團體罷免國民黨“立委”“合格率”高達95%以上，對照從檢調起訴書所指稱，國民黨罷免抄名冊統計對吳沛憶偽造率高達96%，對吳思瑤偽造率也達到94%，若以皮夾中的假鈔為例，十張有九張都是假鈔，已經不是不小心，根本就是蓄意詐騙。



吳崢指出，檢察官在起訴書表明，國民黨的偽造連署影響力非一般偽造文書，除了侵害遭冒名人的意志、權利，如果成功推動罷免，將動搖民主政治基石，健全的民主選舉制度也將嚴重崩壞。吳崢強調，選舉與罷免事項都被規範在《公職人員選舉罷免法》，罷免等同選舉，因此罷免的舞弊等同選舉舞弊，若這樣高達96%的偽造文書，以詐騙手法罷免“立委”，台灣的選舉還能被信任嗎？民主制度還能彰顯公正力嗎？黨主席朱立倫還不出來向民眾道歉？



吳崢說，當北檢約談黃呂錦茹時，國民黨率眾跑到現場聲援，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及多位藍委，請問當時是在挺犯罪嗎？賴苡任就是指導抄名冊的共犯，還現場上演司法迫害戲碼，朱立倫還高喊“民主黑牢”，國民黨這樣違法詐騙台灣民主，若朱立倫還有羞恥心，認為“中華民國”法律應該要遵守，身為黨主席面對各地黨部都有舞弊現象，百年大黨淪落成詐騙集團，呼籲朱立倫立刻出來為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。