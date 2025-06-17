黃健庭：不接受“國安”簡報全程不公開

國民黨秘書長黃健庭。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／府方邀請中國國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌，於18日聽取“國安”情勢專案簡報，賴清德將全程參與。國民黨秘書長黃健庭今天表示，有向府方表達無法接受全程不公開，盼能讓兩黨主席公開致詞，以及會議時間不夠，無法充分討論經濟、社會安全等議題，不符合國民黨主張討論國是的構想，目前還在等府方答覆。



據媒體報導，府方規畫18日上午9時，邀請朱立倫、黃國昌赴府方聽取重要“國安”情勢專案簡報，賴清德將全程與會，且有綜合討論時間，但因內容高度機敏，全程閉門不公開。此次會議4個報告案主題分別為“中國軍事擴張與國軍應處”、“全球局勢挑戰與‘我國’外交戰略”、“當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰”、“中國混合戰威脅與國際因應”。



黃健庭今天表示，尚未與府談妥會議流程，不解府方為何昨晚公布。聽說府向民眾黨表示國民黨同意全程不公開，但國民黨的立場是無法接受全程不公開。



黃健庭強調，起碼在會議開始前、賴清德致詞完後，也能讓兩黨主席公開致詞，因為尚未進入簡報階段，不會牽涉機密問題，但這部分尚未得到府方同意。



黃健庭也說，府規劃分配的會議時間，會覺得不夠讓在野黨針對經濟、科技、社會安全等議題與賴清德討論，會議的框架仍是賴清德規劃的“聽簡報”，不符合國民黨預設能夠討論“重要國是”的構想。因此目前也還在等府方答覆。



黃健庭說，國民黨堅持簡報會議前，兩黨主席與賴清德互動時能公開；其次，原本與府秘書長潘孟安討論的會議時間，也與府方公布的不同，這樣會限縮在野黨想談議題的時間。國民黨的立場是希望能朝野對談，若大家有歧見，尚未達成共識，可繼續協商。