藍白合提“修憲”廢“監院”　促民進黨表態

左起，藍委吳宗憲、羅智強、民眾黨團總召黃國昌及白委劉書彬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨提案“修憲”“廢除“監察院”，中國國民黨“立院”黨團首席副書記長羅智強與台灣民眾黨團總召黃國昌17日上午共同召開記者會，雙方互動有說有笑，但羅證實，“國民黨團的立場是開放藍委連署”，距離“修憲”門檻仍不足，黃則說，到時候就睜大眼睛看看民進黨喊了30年的廢“監察院”，到底怎麼投票是否成立“修憲”委員會、是否贊成“修憲”。



黃國昌也說，目前參與“修憲”廢“監院”連署共有32席“立委”，其中8席是民眾黨籍“立委”，22席為國民黨籍“立委”，另外2席為無黨籍“立委”，包括高金素梅。未來成立“修憲”委員會後，與國民黨還有其他“修憲”議題可以求同存異繼續推動，如“行政院”院長人事同意權等。



按照“修憲”相關貴定，“立法院”“修憲”有三個階段，提案需要有“立委”席次四分之一提議，至少需29席，修“憲法”案進入審議後需要四分之三“立委”出席、出席“立委”四分之三決議通過，才能通過“憲法”修正案，也就是至少需要85席“立委”出席、至少需要64席“立委”同意。目前“立法院”113席“立委”中，國民黨取得52席、民進黨有51席、民眾黨有8席、無黨籍2席。而在“修憲”案通過後，還需進行公民復決，需有效同意票超過選舉人總額半數以上才能通過。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午召開“在野集結：掌握“憲改”時刻 廢除酬庸“監院”記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、“立委”劉書彬、中國國民黨“立院”黨團首席副書記長羅智強、“立委”吳宗憲出席。



黃國昌表示，現在參與連署有32位，8位民眾黨，22位是國民黨，2席無黨籍，其中一位是高金素梅。至於接下來的程序，第一關是20日表決成立“修憲”委員會，大家睜大眼睛看民進黨會不會擋，當初賴清德發飆要廢除“監察院”，現在打算默不做聲嗎？

