蔡易餘：“農業部”設址一拖再拖陳明文才發聲

蔡易餘。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電（記者 黃筱筠）民進黨前英系“立委”陳明文遭爆料嘉義考察茶改場協調會議一事，遭疑官商勾結遭爆綁政策炒地皮。身為經濟委員會召集人，也是民進黨英系“立委”蔡易餘今天回應說，召開茶改場協調會，因地方反應疑遭政府“跳票”，番路民眾都無法接受。考察會議是他請前嘉義縣山區前“立委”陳明文參加，山區民眾都知道，整個茶改場的爭取建設過程，陳明文最清楚，他出席會議並站在民眾的角度來發聲，這很正常。



他指出，他開過很多協調會，會議過程很常有不滿的情緒，但不能說不滿就是施壓，況且陳明文現在已無公職，沒有任何權利了，他完全是站在地方未來產業發展及鄉親的角度來幫忙發聲，無權何來的施壓？“面對政府答應設址，卻一拖再拖”，地方民眾感到遭政府“跳票”，這種情況，任誰都會憤怒吧。



他強調，嘉義縣山區的建設，不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實。想毁掉大阿里山高山茶產業的未來發展，我們絕對不允許。



“立法院”經濟委員會召委蔡易餘在本月4日，前往嘉義縣考察農經建設概況，聽取茶及飲料作物改良場（簡稱茶改場）南遷、設立梅山試驗站等開發案簡報，除了嘉義縣長翁章梁出席，“農業部”、“經濟部”、“內政部”、“交通部”、“海洋委員會”、“行政院”公共工程委員會等相關部會，也都派官員到場。



不過，會議卻出現不速之客、前“立委”陳明文，目前無任何公職身分的陳，不僅不請自來，還無視現場“立委”、官員，大剌剌地對“農業部長”陳駿季下指導棋，甚至當場嗆聲，要求“農業部”針對茶改場南遷案、新設梅山試驗站等議題，盡速向“行政院”說明、推動。

