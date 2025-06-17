柯志恩爆光電板吃掉山坡地　陳其邁急喊停工

民進黨籍高雄市長陳其邁17日回應高雄市大樹區和山光電場開發案爭議。（中評社） 中評社高雄6月17日電（記者 蔣繼平）台灣核三廠2號機5月17日除役後台灣已無核能，不僅民進黨政府能源政策備受質疑，各地也傳光電亂象。高雄市大樹區和山光電場開發案，因民眾憂釀土石流隱憂引發爭議，可望代表藍營參選明年高雄市長的藍委柯志恩昨會勘後質疑光電開發破壞山林太荒唐。民進黨籍高雄市長陳其邁今回應違規情節嚴重，要求停工改善外，若未能符合規定，會要求能源署撤銷營運許可、終止計劃。



位於高雄市大樹區和山里光電案場，因開發太陽能，整片山頭被剷平，許多當地居民擔心大雨恐土石流，近日引發爭議。藍委柯志恩與國民黨籍高雄市議員邱于軒、李雅芬、宋立彬，無黨籍高雄市議員朱信強等人17日前往辦理會勘，當地里長帶了許多里民到場陳情。



柯志恩會勘後也在臉書發文質疑，此案雖是由“中央”規劃啟動核准，但目前在執行面上產生的諸多問題，包括業者剷平山頭後，要做水保重種植生，才發現無水可用，想要鑿井卻遭居民擔心爭搶民生用水，與汙染水源問題強力反對，再再凸顯了“中央政府”在沒有完整環評法規配套下，就允許光電開發破壞山林，是多麼荒唐的事。



柯志恩更表示，最後還是要呼籲民進黨，別再為了錯誤的能源政策，粗暴地對待山林和環境了吧。