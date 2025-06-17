羅智強挺廢“監院”　廢肥貓院“監委”可民選

國民黨團首席副書記長羅智強。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨提案“修憲”“廢除“監察院”，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強17日表示，國民黨團開放參與連署，我們主張廢“肥貓院”，但不廢監察權，甚至是“監察委員”開放民選，這2種路徑他都支持。現在的“監察院”，若國父孫中山看到前“監察院”秘書長李俊俋把公務車拿來接送愛犬，一定也不能接受。現在的“監察院”根本不是民意機關，配不上所謂的五權。



目前參與民眾黨提案“修憲”“廢除“監察院”連署共有32席“立委”，其中8席是民眾黨籍“立委”，22席為國民黨籍“立委”，另外2席為無黨籍“立委”，包括高金素梅。



按照“修憲”相關貴定，“立法院”“修憲”有三個階段，提案需要有“立委”席次四分之一提議，至少需29席，修“憲法”案進入審議後需要四分之三“立委”出席、出席“立委”四分之三決議通過，才能通過“憲法”修正案，也就是至少需要85席“立委”出席、至少需要64席“立委”同意。目前“立法院”113席“立委”中，國民黨取得52席、民進黨有51席、民眾黨有8席、無黨籍2席。而在“修憲”案通過後，還需進行公民復決，需有效同意票超過選舉人總額半數以上才能通過。

