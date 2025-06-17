官員施淑婷罵綠議員流氓　竹市議會再爆衝突

新竹市議會今日在中場休息再次爆發白綠衝突。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹市議會備詢，民進黨籍新竹市議員施乃如質詢時，拿了三面宣傳罷免的紙板放置在邱臣遠桌上，後來被坐在邱臣遠身旁的新竹市工務處長陳明錚收走，引爆第一波衝突。中場休息時間，民政處長施淑婷再次收走牌子，並罵民進黨籍新竹市議員是“流氓”，再次爆發第二次衝突。



新竹市議會今日舉行第11屆第5次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市政府各局處首長到場備詢。輪到民進黨籍新竹市黨團質詢時，放置三面罷免宣傳紙板在邱臣遠桌上，卻被坐在邱臣遠身旁的新竹市工務處長陳明錚收走，引起民進黨籍新竹市議員曾資程不滿憤怒拍桌，雙方引爆第一次衝突。



沒想到中場休息時間，新竹市民政處長施淑婷再次走到邱臣遠桌前將三面罷免文宣取走，再度引爆民進黨籍新竹市議員不滿，雙方爆發激烈口角，施淑婷解釋因是中場休息時間，所以才會想將三面罷免文宣紙板歸還給民進黨議員，但民進黨議員表示，中場休息後仍是民進黨團的質詢時間，質疑施淑婷為何取走紙板。



面對民進黨議員你一言我一語的圍剿，施淑婷邊走回自己的座位，邊要求民進黨議員冷靜，後來施淑婷被民進黨議員罵到明顯已火氣上來，走到自己座位後就轉頭罵了一句“流氓”，再次引爆民進黨籍議員不滿，雙方再次爆發激烈口角。



中場休息時間後，民進黨籍新竹市議員鄭美娟質詢時痛批施淑婷是“小偷”，強調這裡是議事廳，市府應尊重議會，並要求施淑婷當場公開道歉。施淑婷指出，剛剛中場休息時間被所有民進黨議員圍著她罵，她只是想把紙板還給民進黨議員而已，而且現在紙板仍好好地放在邱臣遠桌前，並未表示歉意。