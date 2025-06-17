海鯤號今首次海測　潛艦自造邁入最關鍵一刻

台自造潛艦海鯤艦17日在高雄港內持續進行浮航。（照:截自高雄港第二港口即時影像） 中評社高雄6月17日電／台灣首艘自造潛艦“海鯤號”今天上午自台船高雄廠區91號碼頭緩緩駛出，正式展開首次海上測試（SAT），象徵泊港測試階段已告一段落，進入關鍵的海測期。根據軍方安排，這次測試預計仍以“浮航”方式，針對潛艦的動力、操控與次系統進行實際驗證。



本次海上測試是海軍與台船公司合作推進“潛艦國造”專案的重要進展。據瞭解，潛艦今日出海後，將於高雄外海進行數小時測試，期間由多艘海軍與港務單位船艦全程戒護，現場保密到家，僅開放部分遠距觀測，引來軍事迷關注。



“海鯤號”於2023年9月下水亮相後，已歷經數月的泊港測試與系統調校。14日剛完成港內自主動力浮航測試，並順利繞行高雄港第二港口三圈，驗證主要動力系統與導航穩定性，為今次海測鋪路。



外界對海測進度關注甚高，因原定測試時程為今年4月至9月間，但直到6月中旬才首度出海，引發是否延誤的疑慮。對此，海軍參謀長邱俊榮日前回應表示，海測無特定日期，一切均按計劃推進；“國防部長”顧立雄亦強調，“安全是最高原則”，所有測試項目都會完整執行、絕不打折。



軍方預計“海鯤號”將於今年11月正式交艦，整體時程未見延後。此次出海測試標誌著潛艦自造計劃向前邁出關鍵一步，也顯示台灣在水下戰力自主發展上取得實質進展。