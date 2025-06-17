黃國昌批匆促政治算計　不出席“國安”簡報

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電／“總統府”規劃18日邀請藍白主席赴府聽取“國安”簡報。台灣民眾黨17日下午表示，對於“賴政府”此次草率匆促且充滿政治算計之安排，民眾黨至感遺憾，黨主席黃國昌不克出席此次會議。



民眾黨表示，針對賴清德在520記者會表示將邀請在野黨領袖“坦率真誠交換意見、共商國是”.民眾黨第一時間即公開表示樂觀其成。針對台灣目前所面臨諸多國內外重大挑戰，及民眾關心的重要議題，朝野政黨領袖能夠坐下來直接溝通交換意見，相信是人民所樂見，也有助於弭平過去一年多來因執政黨發動政治鬥爭所製造的高度政治對立與裂痕，如此亦符合蔡英文去年卸任前向本黨前主席柯文哲表示應建立之“政黨溝通平台”之落實。



民眾黨指出，然而，令人不解的是，在超過半個月的杳無音信後，本黨所接獲的通知，卻是將議題限縮在“重要“國安”情勢簡報”，此與賴清德承諾之邀請在野黨領袖“坦率真誠交換意見，共商國是”，與民眾期盼間存在高度落差。更令人遺憾的是，本場會議的安排，缺乏直接充份聯繫溝通，充斥各種片段資訊與媒體放話，甚至由府方安排報告的“國安會”徐副秘書長，配合民進黨側翼媒體曲意抹黑本黨主席，而民進黨發言人吳崢亦在會議前兩天，製造散播假訊息發動認知作戰，執政黨如此粗糙劣質的政治操弄，令人遺憾。

