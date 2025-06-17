遭諷緊急避難包賣太貴　黑熊學院說明

黑熊學院官網販賣“防災必BEAR盒LIGHT版”，但售價新台幣1380元，被批太貴。（取自黑熊學院官網） 中評社台北6月17日電（記者 黃筱筠）美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）日前於臉書提醒民眾應隨時備妥緊急避難包，意外掀起討論，而黑熊學院官網也有販賣“防災必BEAR盒LIGHT版”，但售價新台幣1380元，被批賣太貴。黑熊學院今天發聲明表示，品質很重要，尤其是攸關性命之時，好比污水跟過濾水都是水，有人要喝污水解渴，我們建議還是喝過濾水才是安全的選擇。



黑熊學院強調，堅信台灣製造的優秀品質，讓業者願意把產線留台灣，也是我們所希望的。



胸腔科醫師蘇一峰率先點名，黑熊學院販售的“防災必BEAR盒LIGHT版”售價1380元，他估算其中配件若自行購買，約400至450元即可入手，“大批發應該可以300搞定”，質疑黑熊將“平凡裝備”貼上“愛台灣”標籤後價格翻倍。



黑熊學院也解說內容物，我們樂意説明“防災必BEAR盒 LIGHT版” 的焦點產品。



輕量型濾水器：台灣製造，業界最輕量、200奈米濾芯、除菌率99.9%、適用絕大多數寶特瓶，讓水源便於攜帶



水光燈：日本製水光燈超輕量22g、免電池、可保存10年、持續發光168小時，客製化兩顆燈。



傘繩：台灣製造16股繩芯強韌扁形傘繩，不是一般尼龍繩，請不要混淆規格



黑熊學院表示，防災必BEAR盒還有更多MIT產品，同樣等級、同樣品質，歡迎蘇先生自己組組看，也提醒他不要忽略管銷、行銷的成本，組不出來就還是交給專業的來，不必隨風起舞。當然，如果真的組得出來，我們也樂見蘇先生推廣民防準備，希望你不是在挑釁中國。



黑熊學院新聞稿表示，台灣正在努力朝韌性社會邁進，民眾防災行動更積極，我們也非常樂見大家對準備有更多的討論，但絕對不是這種廉價的抹黑，學院自成立以來就提倡，止血帶一定要購買正版，便宜的盜版止血帶很多，外型一樣但斷棍導致的失效風險非常大。消費者有選擇購買的自由，但如果試圖以價格混淆對品質的重視，會對消費者造成更大的風險。