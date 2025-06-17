鄭文燦再更換律師　前後桃園檢座攻防

鄭文燦有別於過去開庭總是穿著一身黑，今日換裝穿著白襯衫出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月17日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。鄭文燦今日開庭時再次更換王牌律師團陣容，將原本的律師何祖舜更換成曾擔任桃園地檢署檢察官的律師施宣旭出庭應戰。



施宣旭是司法官第42期專班畢業，曾任台北和桃園地檢署檢察官，擁有豐富辦案經驗，在2015年轉任律師。這次鄭文燦再度更換王牌律師團，找來曾擔任桃園地檢署經察官的“學長”，應戰現在的桃園地檢署檢察官“學弟”，雙方在庭上的攻防，備受媒體關注。



鄭文燦在今日下午提早10分鐘在2時20分抵達桃園地方法院，有別於過去開庭總是穿著一身黑，今日換裝穿著白襯衫出庭，面對媒體向他問好，鄭文燦臉上雖戴著口罩，但從點頭回應時瞇起來的眼睛可以看出他的笑容和好心情。



桃園地院繼5月22日開庭時勘驗2016年12月13日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔後，這次則繼續勘驗2017年1月6日的關鍵錄音檔，來釐清相關爭點。因為這兩次會議被桃園地檢署檢察官認定是鄭文燦涉案的關鍵證據，勘驗結果將影響日後檢辯攻防與判決結果，因此格外重要。