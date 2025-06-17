罷免案失敗　張斯綱列3點國民黨決策失誤

國民黨籍台北市議員張斯綱。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／台北地檢署偵辦罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶“幽靈連署”案，16日依非法利用個人資料、偽造文書等罪，起訴中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷免吳思瑤召集人賴苡任等人。國民黨籍台北市議員張斯綱17日受訪表示，國民黨在決策上有3個要檢討的地方，如修正《選罷法》太晚送件、領銜人應挑選在地資深民代，以及為了與民進黨尬聲勢要搶快。



根據《中時新聞網》報導，張斯綱說，司法這塊本來就不會放過國民黨，不管是黃呂還是相關黨工心裡應該都早有準備，不可能全身而退，未來的法律戰一定會花很多時間，且相當折磨人，據瞭解他們也有準備好相關的法律辯護。



至於法律戰是否會影響大罷免戰？張斯綱坦言，多少一定會，今天早上花時間看完起訴書，起訴書重點大概是“是誰指使”、“有無主動犯意”，但現在律師可以申請解除羈押，因為已經滿2個月，以這個案情單純性及調查完整度，應該能讓黃呂出來，至少讓他們以從容的身分去面對法律挑戰，這是他們的權力 。



張斯綱也說，國民黨去年在“立院”通過《選罷法》罷免案提議人填具應附身分證，拖了2周才送，如果早點送也許很多罷藍案就適用新法要附身分證，總是能攔截到一些罷免案，當時沒有思考晚送的衝擊力會有多大；再者，罷瑤領銜人張克晉因為不明原因退出，相信一定不是單一原因，到底是受到什麼樣的壓力而退出，如果當初就找當地資深的民意代表就穩住，像是找北市議員汪志冰，國民黨籍的都會尊重她，她也不會跑掉，這是黨部必須再做檢討的地方。



張斯綱指出，這次狀況跟自己經驗比較不同，一階連署在服務處也收了數百份，罷團也在石牌、天母收連署書，但在起訴書就沒有看到那部分，比對有90多趴是抄襲，這是怎麼算的，難道當初去簽署的都沒有算進去嗎？4年前為了萊豬有罷瑤的經驗，當時也是全部藍營民代都下去連署，其實2、3000份2周就到手，如果按照現在情勢應該很快，但是黨部為了搶快、為了跟民進黨互尬聲勢，在形式上就出現破綻，如果全黨動員、扎扎實實去寫連署書也不會後面有這些事情，就是為了搶時間說不要附身分證。



張斯綱直言，這3點是要被檢討的地方，在決策上過於倉促，為了在媒體效果上去做比拚，也沒想到檢調會在這上面下重手。