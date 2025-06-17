租金補貼地方要自籌！連綠六都市長都不滿

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／台“內政部”日前發函各縣市政府，指明年推動“300億元‘中央’擴大租金補貼專案計劃”，因應《財政收支劃分法》修正，要求地方政府自籌10%至40%不等的經費。對此，地方首長紛紛表達不滿，甚至擬出招反制。連民進黨執政的台南市與高雄市都表達，希望“中央政府”維持補助。



根據《中時新聞網》報導，中國國民黨籍台北市長蔣萬安痛批“中央”任意刪減補助，損害75萬租屋家庭權益，他呼籲“中央”不要以政治考量砍殺最需要幫助的民眾。將全面盤點相關補助款，並研議定期公布“中央”欠款清單，要求“中央”連本帶利補足應有權益。



國民黨籍新北市長侯友宜指出，“中央”要求新北市自籌約18.5億元（30%），將影響社會福利與各項建設；他批“中央”之前敲鑼打鼓、說得很好聽，稱專案擴大補助租金補貼，賴清德政見也講過要擴大補助75萬戶，“講半天，神也你，鬼也你，結果錢原來還要我們地方出30%”。



國民黨籍桃園市長張善政表示，租金補貼及多項建設“中央”與地方密不可分，若推責任給地方，將阻礙全台建設進展；桃園多年無盈餘，若“中央”堅持刪款，恐需舉債應付。



國民黨籍台中市長盧秀燕表示，“中央”租金補貼原由“中央”直接撥給民眾，但今年台中市補助被砍32億元，“地方沒能力倒貼‘中央’”，並強調租金補貼政策必須穩定持續，不應隨意縮減。



民進黨籍台南市長黃偉哲指出，租金補貼過去由“中央”全額負擔，現在要求地方分擔，造成財政沉重負擔。面對統籌稅款減少及補助款刪減雙重打擊，台南希望“中央”審慎考量。

