高雄罷綠失敗後　負責人徐尚賢再押2個月

高雄地檢署與高雄地方法院位在同棟建築並共用出入口。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月17日電（記者 蔣繼平）民團“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑因檢調偵辦幽靈連署，不僅連署行動最後宣告失敗且未送件，雙罷劫連署總部負責人徐尚賢因涉不實連署遭聲押獲准兩個月，高雄地檢署聲請延押後，高雄地方法院今裁定自19日起延長羈押禁見2個月。



高雄地方法院17日指出，法官認為此案仍在偵查階段，尚有多名證人未到案，而徐尚賢供述與其他已到案證人證述有出入，且徐尚賢曾與罷免領銜人討論如何應對檢調詢問，有勾串證人之虞；另外，徐尚賢自承有刪除個資方面檔案的行為。



徐尚賢4月18日在高雄市調處鳳山辦公室外遭警方持拘票逮捕，隔天被高雄地檢署依涉犯個人資料保護法及行使偽造文書等罪嫌聲押獲准。因2個月羈押期限屆滿，雄檢9日聲請延押，法院准許自6月19日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。



罷免綠委黃捷及許智傑第二階段連署6月14日未送件宣告失敗。連署門檻罷免黃捷需要3萬1366份，罷免許智傑需要2萬9351份。“高雄雙罷劫”13日開記者會宣布，罷免黃捷還差3400份，罷免許智傑差5700份，決定不再堅持送件。



高雄雙罷劫總幹事兼罷免許智傑領銜人朱磊，已率志工完成人工撕毀及碎紙機同步作業，銷毀所有連署資料，並在粉專公布銷毀畫面。朱磊17日也退出媒體群組，並宣布回歸正常生活，高雄雙罷劫公民行動至此全部結束。



徐尚賢父親徐國祥16日則在高雄地院延押庭結束後，在委任律師張靜陪同下開記者會，徐國祥除了對延押結果抱持悲觀，還說年輕人被羈押若有家庭、有工作，怎麼生活？他也向“賴政府”喊話“治國者不讓人齊家，很遺憾。”