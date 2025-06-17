朝野對談破局！朱立倫：不出席“國安”簡報

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）賴清德邀請藍白兩大在野黨主席18日赴府聽取“國安”簡報破局！繼台灣民眾黨主席黃國昌宣布不克出席後，中國國民黨主席朱立倫也召開記者會宣布，因對於會談的內容及程序朝野沒有共識，他已經回覆府方，明天不會參加這場會議。



但朱立倫強調，希望國民黨、民眾黨兩黨秘書長持續與府方協商，若能達共識，未來還是可以進行朝野對談。



朱立倫今天下午四點半在國民黨中央黨部召開記者會做出以上表示，該場記者會包括黨秘書長黃健庭也出席，向媒體講述和府方溝通的過程細節。



朱立倫表示，感謝國民黨與民眾黨兩黨秘書長與府秘書長潘孟安的溝通，但很遺憾，迄今仍無法達成共識，但持續溝通是國民黨的基本態度，更重要的是希望朝野溝通並非單向的簡報，而是朝野對話，希望潘孟安與藍、白兩黨秘書長持續建立朝野對話平台。



黃健庭則指出，從上周四收到府方邀請後，雙方幕僚層級的協商始終持續，到今天還在針對會議形式、流程、議題進行討論，國民黨非常正面看待此事，也充分表達希望這個會議可以是朝野政黨領袖的實質對話，他特別感謝潘孟安在過程中的誠意與耐心。



但黃健庭說，昨晚看到府方公布會議流程後，今天上午他特別打電話給潘孟安，表達希望府方最初提及明日上午9點到9點半的時段，作為賴清德與兩位在野黨主席會談時間，應該讓在野黨表達對會議的基本立場與態度，而且這個時段應該公開，接著才會進行“國安”簡報，這個時段並沒有所謂機密的問題，國民黨認為如果全程閉門，並不恰當，至少一開始的半個小時應該公開。



黃健庭強調，府方昨天公布的會議流程，一開始的2個小時聽取“國安”簡報，最後1個小時討論議題，讓在野黨沒有充足的時間，而且是又回到“聽簡報的框架”，國民黨希望時間配比可以重新調整，但直到今天下午得到府方的回覆是，不接受國民黨要求9點至9點半公開的提議，堅持全程閉門會議，因此國民黨已回覆府方明天不會參加簡報，但國民黨仍希望繼續協商。



他認為，由於這次時間太過倉促，各方仍有不同意見，雖然明天開不成會，但不表示未來不能繼續協商，只要能達成共識，未來還是可以朝野對談。