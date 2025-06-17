朱立倫：賴化解大罷免才是朝野對話基礎

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）府方規劃18日邀請兩大在野黨主席聽取“國安”簡報，但因會談形式和程序無共識，中國國民黨主席朱立倫和台灣民眾黨主席黃國昌都宣布不出席。朱立倫強調，建構朝野對話平台，是國民黨的基本立場，而且國民黨主張朝野要和不要鬥，要對話而不是訓話，這把關鍵的鑰匙就在賴清德的手上。



朱立倫說，如果朝野繼續對立，絕非台灣之福。希望賴清德要用最大的智慧，化解這次的大罷免，這才是未來朝野對話最重要的基礎。



朱立倫今天下午在國民黨中央黨部召開記者會，宣布明天不會出席府方規劃的重要“國安”情勢簡報。



朱立倫表示，台灣屬於全體台灣人民，但可惜1年多來國民黨期待朝野對話，解決問題已經遲到了。這幾天朝野溝通的結果，國民黨的基本要求就是開大門、走大路，所有該公開的，人民有知的權力。



朱立倫認為，朝野對話是要解決人民問題，而非製造問題。除了“國防”、兩岸，人民也關心經濟、產業、能源、科技、社會等，這些議題的對話都是必須的。



朱立倫向賴清德提出要求，最重要的是民眾關心的議題，而非衹有民進黨少數人所關心的議題，其中包括大家的荷包，是否會因為關稅戰而減少？對美關稅會是多少，匯率會變多少？美債是否會造成台灣外匯存底的大量損失與就業機會流失？台灣產業是否會外移？國民黨也關心核能電廠關掉後台灣將缺電，AI產業的未來在那裡？以及大家週邊是否還有詐騙等治安問題。他強調，這些才是人民所關心的問題，希望接下來能和賴清德對談這些才重要。