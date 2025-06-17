郭雅慧：過去柯文哲可閉門為何黃國昌不行

郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電（記者 黃筱筠）在台灣民眾黨主席黃國昌宣布不參加“國安”情勢簡報之後，中國國民黨主席朱立倫也表達明天不出席，但秘書長黃健庭表達後續願意繼續協商。“總統府”發言人郭雅慧在傍晚舉行記者會說明，非常感謝黃健庭來來回回與“總統府”秘書長潘孟安溝通，並提出意見，而民眾黨都是開記者會回應。她也說，蔡英文過去與前民眾黨主席柯文哲見面就是全程閉門，為什麼黃國昌不行。



黃國昌表達不參與“國安”情勢簡報，朱立倫也表達不去，是因為會面選擇不公開而破局嗎？府方流程是否變來變去？郭雅慧表示，全程閉門這部分，是因為“國安”簡報在台灣第一次，有史以來第一次進行“國安”情勢簡報。國際上經驗，例如：加拿大、德國、澳洲等都是閉門進行沒有例外。



郭雅慧說，若是依照台灣部分，蔡英文見了柯文哲，也是全程閉門，民眾黨秘書長周榆修一定知道，那為什麼柯文哲可以，黃國昌不行？且潘孟安致電兩黨秘書長就講到日期。謝謝黃健庭給很多建議，來來回回表達意見，來來回回溝通。而“總統府”公布流程版本只有一個，我們敞開溝通大門。



黃健庭說府方要“國安”情勢簡報，但在野黨希望“國是會議”，會面模式可能調整嗎？郭雅慧認為，賴清讀在520就職一週年就說，是要進行重要“國安”情勢簡報，規劃的時候才會提到採取閉門會議。謝謝國民黨來來回回溝通並展開善意，我們回歸對內政黨可以競爭，對外希望團結一致，面對國際情勢，這是我們初衷，希望在野黨對資訊了解，理解台灣面對的局勢。



郭雅慧也強調，潘孟安致電過程都說明要簽訂保密條款，由於520談話之後準備過程需要時間兩至三週，中間因為潘孟安出差到美國阿拉斯加，潘一回來就馬上展開作業，希望明天可以舉行，希望簡報後，可以留下來。也感謝黃健庭來來回回溝通，希望調整。

