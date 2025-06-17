周春米出席太空科技產業論壇　盼立足屏東

民進黨籍屏東縣長周春米17日出席“從屏東到太空產業跨域共創新局”座談會時，盼讓太空科技立足屏東、開創星未來。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月17日電（記者 蔣繼平）經2年選址評估作業，“國科會”今年3月宣布全台第一個火箭發射場，定案落腳在屏東縣滿州鄉九棚村，屏東縣政府也全力配合推動台灣太空科技發展。屏東縣政府、工業技術研究院與太空中心17日攜手在屏東舉辦太空科技產業論壇，吸引產官學及民眾報名參加。民進黨籍屏東縣長周春米盼讓太空科技立足屏東、開創星未來。



“從屏東到太空產業跨域共創新局”座談會17日下午在屏東縣立圖書館總館舉行，民進黨籍屏東縣長周春米、工業技術研究院產服中心執行長陳立偉、太空中心教育辦公室總監鄭琮生上台致詞，產官學近百人出席。



座談會安排“太空產業概述與商機”、“太空科技產業人才之養成”、“從工研院太空技術看到屏東太空願景”、“企業分享衛星國際認證及其商業模式分享”、“鏈結政府政策資源”等5個主題。主辦單位為工業技術研究院，屏東縣政府指導，太空中心、台灣太空產業發展協會、屏東縣工商發展投資策進會、台灣低軌衛星產業聯誼會等協辦。



周春米表示，去年3月率團前往美國參訪全球最大的太空衛星年度大展“Satellite 2024”，今年又往前邁進一步，不僅火箭發射場定案落腳在九棚村，來合辦本次論壇，她並預告“國科會”與太空中心7月要在旭海村舉辦科研火箭競賽，旭海村與九棚村相近，過去已有發射9顆科學研究火箭。



周春米表示，在旭海村舉辦科研火箭發射競賽，對屏東來說也是非常難得，屏東也是距離太空如此近，對屏東的孩子、科普教育、科學教育都是大躍進，縣府也在充分準備，這場也是規模僅次於在美國舉辦的第二大競賽。



陳立偉指出，屏東在太空產業發展這一端有獨特、非常優渥的條件，第一好處是，面對地球北極，地球自轉方向是順時針，公轉方向也是順時針，如果在屏東發射火箭往西太平洋走，是最容易入軌，燃料也是最便宜。第二好處，面對西太平洋發射，有任何意外的話也不會傷及到人。

