張福昌：美陷入中國困境　台要與陸互動

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，中美元首線上峰會中，美國總統特朗普過往“捍衛台灣到底”的言論不見了，當種種跡象顯示中美關係往正面發展，而特朗普又是唯利是圖的領導者，代表美國絕不會貿然與中國大陸開戰，台灣強調的“民主同盟”，特朗普不一定買單，台灣最聰明的方法應該是對大陸化被動為主動。



張福昌說，美國現在陷入很強烈的“中國困境”，因為許多對中政策都無法打垮中國大陸，在特朗普4月拋出關稅打擊後，大陸高調反擊，演變至今大陸佔了上風，美國若要慎重處理台灣問題，可能會從軍售上下手，例如不再提供先進的軍武給台灣，也可能會透過美國在台協會（AIT）直接與總統府溝通，今年520賴清德演說就沒有提及兩岸，等到媒體提問才回應，未來逢年過節的談話會否成為慣例？



張福昌說，中國大陸在關稅戰上佔了上風，若美國要“慎重處理台灣問題”，可能會從軍售下手，而台灣應該對大陸化被動為主動友好對話、化解衝突，不應該一廂情願無條件地信任美國，全面親美、對美國依賴更深，就只能任由美國擺佈，對台灣的命運更加不利。



中美關稅談判漸入佳境，中美高層官員5月上旬進行首輪關稅談判後，中國國家主席習近平6月5日應約與美國總統特朗普進行長達90分鐘的熱線通話。據新華社報導，習近平就要求特朗普“慎重處理台灣問題，避免極少數‘台獨’分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。”特朗普則重申，美方將繼續奉行一個中國政策。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。

