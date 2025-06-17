鄭文燦案檢辯激烈攻防　聚焦有無拿錢辦事

桃園地檢署主任檢察官呂象吾（左）、檢察官邱健盛（右）、陳嘉義（後）離開桃園地院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月17日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。今天開庭時間近3小時，其中約2.5小時都拿來勘驗2017年1月6日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔，檢辯雙方在最後半小時才各自發言展開激烈攻防，雙方爭點全都聚焦在鄭文燦涉貪有無對價關係上。



鄭文燦今日開庭時再次更換王牌律師團陣容，除律師錢建榮、鍾維翰仍擔任辯護律師外，將原本的律師何祖舜更換成曾擔任桃園地檢署檢察官的律師施宣旭。桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、肅貪組檢察官陳嘉義與公訴組檢察官邱健盛應戰。



桃園地方法院今日下午開庭花了近2.5小時勘驗2017年1月6日的桃園市政府內部會議95分鐘關鍵錄音檔。審判長孫立婷在勘驗完綠音檔後，才讓檢辯雙方各自發表意見，檢方則由主任檢察官呂象吾率先發言表示，檢察官自始未曾主張土地變更程序是違法的，因此檢辯雙方並不需要針對土地變更程序的合法性加以論辯。



呂象吾指出，行政機關採納人民陳情的訴求，這樣的行為本身並不違法，但問題是鄭文燦在多次開會的過程中，早已知道了廖俊松的訴求，也知道因為自己身為市長的職務身分，對於廖俊松的訴求能否實現，具有關鍵的影響力，因此在這種情況之下，廖俊松交付新台幣500萬元給鄭文燦時，縱使是再沒有社會經驗的人，也能夠清楚聯想到對方給錢的用意。



呂象吾強調，本案起訴書所認定具有對價關係的職務上行為，就是起訴書所載鄭文燦批准發函向“行政院”申請核定為“國家重大建設計劃”以啟動都市計劃變更程序，並私下向“國發會主委”陳美伶請託協助的行為，也直接強調這些行為就是鄭文燦收受500萬元的對價。

