馬英九訪陸企　員工秀孫文信證中國科技革新

馬英九參訪寧德時代。（中評社 方敬為攝） 中評社寧德6月18日電（記者 方敬為）馬英九率“大九學堂”青年訪陸，17日下午參觀寧德時代總部，瞭解大陸新能源發展技術及成果，寧德時代首席製造官倪軍陪同接待，並特別送上1924年由孫文寫給亨利福特的書信，該信邀請福特到大陸發展，促進中國工業現代化，但當年遭福特拒絕，如今大陸在新能源技術上持續革新，反而變成福特過來尋求合作。馬聽聞津津有味，認同大陸新能源技術確實有先進地位。



馬英九一行16日結束廈門訪問行程，17日轉往寧德，上午赴下黨村見證村落脫貧成果，下午參訪寧德時代總部大樓。由國台辦主任宋濤、寧德時代董事長曾毓群等人陪同，分別參觀總部展廳以及湖東基地廠房。



寧德時代為大陸電池及新能源技術領銜企業，其生產研發的電池運用在車輛、飛機、船隻等，該企業生產的動力電池使用量，在2024年達到全球市占率第一（37.9%），全球累積有1925萬輛車裝置寧德時代的產品，遍及66個國家及地區，满足各種工況需求。



馬英九在參觀完總部大樓展廳後，轉往湖東基地廠房，寧德時代首席製造官倪軍特別送上一份1924年由孫文寫給亨利福特的復刻書信，讓馬英九相當好奇，孫文怎麼與新能源企業有關係？



倪軍解釋，孫文在1924年曾寫信給當年的美國汽車大王亨利•福特（Henry Ford），邀請其前往中國南方實地考察，希望借助福特在工業化方面的經驗與實力，推動中國現代工業的發展，並提出“以更盛大的規模成就同樣的事業”的設想。但當年福特辦公室的一位助理回信說，福特已經收到了邀請，但“目前沒有前往中國的打算”。該信的原件仍藏於美國底特律的福特博物館，成為中美早期交流中的一段歷史注腳。



倪軍表示，百年後的今天，因為中國在新能源技術的革新，反而變成福特汽車主動尋求合作。2023年2月，福特宣布與寧德時代結盟，在美國密西根州投資35億美元建設磷酸鐵鋰電池工廠，計劃於2026年投產。根據協定，該專案由福特獨資建設，寧德時代提供電池技術授權及相關運營支援。



馬英九則肯定寧德時代的成就，如今已佔有全球電動汽車電池市場三分之一，顯見中國大陸在新能源技術的先進地位。