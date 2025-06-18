莊淳富：全球太空經濟進入新戰國時代

工業技術研究院產服中心經理莊淳富擔任太空產業概述與商機主講。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月18日電（記者 蔣繼平）有關台灣低軌衛星產業發展之機會與挑戰，工業技術研究院產服中心經理莊淳富17日在一場座談會中指出，目前全球太空經濟進入新戰國時代，從“技術導向”加速轉向“市場導向”，也就是大規模商業化，台灣衛星產業鏈完整，若能提前布局往未來四個發展趨勢：主權太空能力、智慧型裝置直連衛星、標準化、大規模商用，會是接下來的發展機遇。



“從屏東到太空產業跨域共創新局”座談會17日下午在屏東縣立圖書館總館舉行，座談會安排“太空產業概述與商機”、“太空科技產業人才之養成”、“從工研院太空技術看到屏東太空願景”、“企業分享衛星國際認證及其商業模式分享”、“鏈結政府政策資源”等5個主題。



主辦單位為工業技術研究院，屏東縣政府指導，太空中心、台灣太空產業發展協會、屏東縣工商發展投資策進會、台灣低軌衛星產業聯誼會等協辦。



在太空產業概述與商機主題中，主講者莊淳富指出，台灣發展太空衛星產業要先看三部分，第一，看全球衛星產業發展它現在走到哪裡，第二，從應用的角度來看這個產業，第三，台灣的產業接下來要怎麼發展。他指出，2025年發展主要有三個方向，分別是主權衛星、衛星直連應用與標準化。



莊淳富指出，目前全球太空經濟進入新戰國時代，全球衛星產業鏈正由過去技術導向，加速轉向市場導向，開啟大規模商業化的時代。目前全球共有4大主要太空衛星計劃，分別是SpaceX （Starlink）、Eutelsat Group、Project Kuiper、以及歐盟的IRIS²計劃。值得注意前3大都是私人企業。



莊淳富表示，為何看到歐盟要積極佈建，因衛星是國力與主權的代表，歐盟已投入106億歐元，要造300顆多軌自主星系，預計2030年上線服務，盼取代星鏈SpaceX （Starlink）與亞馬遜的Project Kuiper以外可以自主掌握的衛星通訊。而Eutelsat Group則積極參與歐盟的IRIS²計劃，歐盟是星鏈的挑戰者。



莊淳富指出，未來有四個趨勢，第一是“主權太空能力得重要性日益明確”，因為地緣政治關係凸顯太空的重要性，從三年前的開始的俄烏戰爭開始受到重視。第二是“智慧型裝置直連衛星的趨勢”，全球電信與衛星業者角力商業模式與主導權。第三是“聚焦標準化”，產業鏈要升級轉型。第四是“朝向大規模商用方向”。

