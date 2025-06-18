中評關注：鄭文燦案8月恐再換法官　增添變數

鄭文燦17日第7次到桃園地方法院出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月18日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院從去年12月開始審理鄭案至今，鄭已3度更換律師團陣容應戰，而鄭案的承審法官也已2度更換，現在又傳出因8月為全台法官的輪調期，鄭案有可能因此再換法官，也讓鄭案增添更多變數。



鄭文燦去年7月11日遭收押禁見，8月28日以新台幣2800萬元交保，直到去年12月19日才首次開庭。鄭案審理至今已開過7次庭，而鄭從首次出庭開始就不斷變更律師陣容，先後找來包括曾任士林地檢署重案組主任檢察官的律師何祖舜、原北檢兼駐廉政署檢察官的律師鍾維翰和曾擔任“最高法院”法官的律師錢建榮都陸續加入鄭的律師團隊。



鄭案更換法官也是一波三折，最早在鄭文燦被起訴後的合議庭審判長原為江德民，但江卻突然在去年10月因病住院並請長假1年直到退休。後來受命法官廖奕淳接手審理近5個月後，也同樣因病住院請長假1年，最後才改由審判長孫立婷繼續審理此案。現在又傳出因8月剛好是全台法官的輪調期，鄭案有可能因此再換法官，也讓鄭案增添更多變數。



17日鄭案第7次開庭，鄭文燦再次將原本的律師何祖舜更換成曾擔任桃園地檢署檢察官的律師施宣旭，讓桃園地院上演前後任桃園地檢署檢察官對決的戲碼。施宣旭首次登場亮相也火力全開，看起來明顯是擔任鄭文燦王牌律師團的主攻手，對勘驗95分鐘的錄音檔字斟句酌，也因此讓桃園地院花了近2.5小時才勘驗完成。

