中評關注：“國安”簡報各有盤算　破局可預料

府方昨天傍晚召開記者會，說明“國安”情勢簡報邀集的過程。（照片：府方提供） 中評社台北6月18日電（記者 黃筱筠）就在上週四“總統府”秘書長潘孟安打電話邀請在野黨領導人進行“國安”簡報，並約定這週三就要會面。時間緊迫下，會面形式、內容等，朝野之間並未達成共識。在台灣民眾黨主席黃國昌拒絕後，中國國民黨也跟著舉行記者會拒絕今會面，留下繼續協商的但書。這個結果可預料，畢竟在大罷免情勢高度對立的狀況下，短時間內又要在野黨馬上配合進行“國安”簡報，怎麼想都只有利執政黨，在野黨又何必去陪演這齣戲。



自從上周四傳出潘孟安致電給在野黨秘書長，希望進行“國安”情勢簡報之後，這個話題延燒幾天，最後朝野之間仍沒有達成共識，今天會面確定破局。“總統府”、國民黨與民眾黨各有各的盤算，要促成這場“國安會議”難度很高，而賴清德如果有誠意應先促成朝野對話，累積信任之後，再進行“國安”情勢簡報，似乎會比較容易達成。



在朝野之間並沒有信任基礎，加上是大罷免火燒得正旺之際，就要朝野政黨領袖全程閉門，舉行“國安”情勢報告，這怎麼看都只有對民進黨與賴清德有利，在野黨淪為背書之用。



民眾黨與國民黨在回應“國安”簡報會面上，態度也不相同。國民黨陣營對於“國安”簡報回應比較保守，並未撕破臉，還希望持續協商進行朝野對話，因朱立倫在大罷免延燒與黨主席選舉前夕，都需要有舞台發揮。民眾黨態度則直接，痛批民進黨充滿政治算計。國民黨秘書長黃健庭記者會上還先感謝潘孟安的誠意，府方也同樣回應感謝黃健庭居中協調，並提供意見。



民進黨、“總統府”等對民眾黨與國民黨的回應也不相同，重批民眾黨與黃國昌，但對於國民黨、朱立倫則比較手下留情。但綠營網路操側翼還是沒放過國民黨，認為國民黨堂堂一個大黨，卻要聽命於小黨民眾黨，更嘲諷朱立倫是黃國昌跟屁蟲，黃國昌不去，朱立倫就不去，就這是挑撥藍白之間的信任。

