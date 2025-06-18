朝野領袖對話基礎　馬準威：先降低罷免力度

淡大戰略所助理教授馬準威。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／賴清德邀請藍白兩大在野黨主席18日赴府聽取“國安”簡報破局。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，綠營在大罷免方興未艾時拋出“國安”簡報，動機啟人疑竇，建議藍白應舉行聯合記者會，加重回防力道。淡大戰略所助理教授馬準威則認為，未來不見得沒有朝野對話空間，關鍵是執政黨要釋出緩和罷免的善意。



根據《中時新聞網》報導，鈕則勳表示，府方安排的“國安”簡報恐被在野認為是設局，擔憂要求藍白為抗中意識形態背書，且假使藍白主席對“國安”簡報提出質疑，執政黨是否又會對外釋出訊息抹紅，尤其綠營在大罷免敏感時刻遞出橄欖枝，更令人質疑在唱哪齣戲，當然會被質疑是政治操作，一切只為大罷免添柴加火。



鈕則勳指出，在野黨相關的要求，包含會議局部公開、定調“國是會議”等，府方回應程度不夠，也是導致破局的原因。但他認為在野黨主席應該參與這次“國安”簡報，原本可藉此展現格局與高度，以及為了“國家”願捐棄成見，會後也能釐清會中實際情況或反守為攻，都會更有底氣。



鈕則勳說，不過，現在既然黃國昌、朱立倫已相繼宣布不出席，建議兩黨主席應該盡快舉行聯合記者會，說明不出席的相關論述，審慎因應並拉高議題，才能避免風向被綠營網軍帶著走，“這是藍白的當務之急”。



馬準威則表示，對於簡報破局“不意外”，朝野互信基礎低，政治氛圍劍拔弩張，民進黨在拋出“國安”簡報之前，並沒有創造很好的氛圍或狀態，而藍綠最大爭執仍在大罷免。若未來執政黨能降低罷免力度，或許可為朝野創造更多空間，賴清德未來仍有機會拋出朝野和解或合作。